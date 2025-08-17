< sekcia Regióny
Šaľa realizáciou projektov zvýšila hodnotu majetku o 32 miliónov
Aktuálne má mesto tri druhy úverov.
Autor TASR
Šaľa 17. augusta (TASR) - Mesto Šaľa malo k začiatku tohto roka úvery vo výške 15.378.000 eur. Informovala o tom prednostka Mestského úradu v Šali Jana Nitrayová. Zdôraznila, že všetky úvery boli použité účelovo, efektívne, s pozitívnym výsledkom pre mesto a jeho obyvateľov. „Hodnota majetku mesta vzrástla vďaka realizovaným projektom o 32 miliónov eur,“ zhodnotila prednostka.
Aktuálne má mesto tri druhy úverov. Úver vo výške 6,5 milióna eur zo Štátneho fondu rozvoja bývania využilo na výstavbu nájomných bytov na Kráľovskej a Rímskej ulici v mestskej časti Veča. Tento úver nespláca mesto, ale nájomcovia bytov.
Dodávateľské úvery v hodnote 2,5 milióna eur boli určené na tri etapy modernizácie verejného osvetlenia a rekonštrukciu miestnych komunikácií. Ich splatnosť trvá do roku 2028.
Komerčné úvery na spolufinancovanie investícií vo výške 6,26 milióna eur využila radnica ako spoluúčasť pri projektoch financovaných z eurofondov, ktoré mesto z vlastných zdrojov nevedelo pokryť. „Banka ponúkala veľmi výhodné komerčné úvery, ktoré sme využili. Týmto spôsobom sme financovali rekonštrukciu kultúrnych domov v Šali i vo Veči, komplexne sme zrekonštruovali takmer všetky základné školy. Realizovali sme aj obnovu predstaničného priestoru, čo bol veľký projekt v hodnote 6,5 milióna eur,“ povedala Nitrayová.
