Šaľa realizuje opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov
Mesto sa zameralo na štyri objekty.
Autor TASR
Šaľa 11. mája (TASR) - Mesto Šaľa realizuje niekoľko opatrení na zníženie energetickej náročnosti prevádzky svojich budov. Ich cieľom je dosiahnutie zníženia spotreby energie prostredníctvom rýchlo realizovateľných a procesne nenáročných stavebnotechnických alebo technologických opatrení na verejných budovách, informovala radnica. Práce by mali byť ukončené do konca mája tohto roka.
Na realizáciu projektu Rýchle energetické opatrenia - Mesto Šaľa získala samospráva dotáciu vo výške 388.015 eur a DPH v sume 77.603 eur. Projekt je financovaný Európskou úniou z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
Mesto sa zameralo na štyri objekty. Na Základnej škole J. Hollého sa zameralo na zateplenie strechy a inštaláciu termostatických ventilov/hlavíc. V Materskej škole Okružná realizuje výmenu časti vonkajších otvorových konštrukcií, modernizáciu vnútorného osvetlenia a inštaláciu termostatických ventilov/hlavíc.
Na budove Materskej školy P. J. Šafárika pokračuje výmena časti vonkajších otvorových konštrukcií, zateplenie strechy a inštalácia termostatických ventilov/hlavíc. V objekte Základnej umeleckej školy na Kukučínovej ulici sa uskutoční výmena časti vonkajších otvorových konštrukcií, zateplenie strechy a modernizácia vnútorného osvetlenia.
