Šaľa sa bude pri organizovaní podujatí riadiť systémom OTP

Šaľa 8. septembra (TASR) – Šaľa sa pri organizácii masových kultúrnych podujatí bude riadiť pravidlami OTP. Vstup na podujatie tak budú mať povolený ľudia po očkovaní, testovaní a tí, čo ochorenie prekonali.



Podľa radnice vďaka tomu môže mestské podujatia navštíviť maximálny počet ľudí. „Ak by sme nešli systémom OTP, v tom prípade by sme museli prijať obmedzenia množstva účastníkov. Kapacita by bola obmedzená na 1000 ľudí. Pri OTP môže byť na podujatí až 5000 osôb," informoval mestský úrad.



Nové pravidlá využije magistrát už počas nastávajúceho víkendu, kedy sa v Šali koná tradičný jarmok. Mesto bude môcť využiť celú kapacitu amfiteátra aj kaštieľa, kde bude počas kultúrneho programu k dispozícii viac ako 1400 miest. „Stovky návštevníkov budú môcť využiť aj miesta na státie. Systém OTP nám tak umožňuje využiť plnú kapacitu priestorov a popritom budeme chrániť aj verejné zdravie," pripomenul magistrát.