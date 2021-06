Šalianski školáci vytvorili 375 pohľadníc, ktoré venovali seniorom

Šaľa 30. júna (TASR) - Žiaci Základnej školy Jozefa Cígera Hronského v Šali vytvorili pred záverom školského roka 375 pohľadníc, ktoré venovali seniorom v meste. Zapojili sa tak do špeciálnej výzvy spojenej s písaním pohľadníc pre starých ľudí, ktorá je pokračovaním celoslovenskej charitatívnej výzvy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.



„Žiaci tvorili, vyrábali, kreslili a lepili. Zapojili sa prváčikovia, ale aj deviataci,“ zhodnotila aktivitu učiteľka Zuzana Urbancová, ktorá projekt koordinovala.



Pohľadnice darovali žiaci osobne v Domove dôchodcov na Nešporovej ulici v Šali, v Zariadení pre seniorov Solidaritas, Senior Care Kaskády a Zariadení pre senior Nádej. S roznášaním ďalších obálok s pohľadnicami pomohli terénne pracovníčky z Domova s opatrovateľskou službou na Ulici Vavra Šrobára. Na podnet Jany Galatovej, koordinátorky celého projektu na celoslovenskej úrovni, poputuje od šalianskych školákov 70 obálok do Domova dôchodcov v Tornali a 34 obálok do Domova v Diviakoch nad Nitricou.