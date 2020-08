Špeciálny kiosk skontroluje návštevníkom radnice šalianskej teplotu

Šaľa 26. augusta (TASR) – V rámci prevencie pred pandémiou ochorenia COVID-19 začal na Mestskom úrade v Šali fungovať nový multifunkčný kiosk. Musia cezeň prejsť všetci klienti radnice.



Každý návštevník úradu sa musí ešte pred vchodom do klientskeho centra postaviť pred displej kiosku, ktorý ho upozorní na zvýšenú teplotu, alebo na to, že si zabudol pri vstupe nasadiť rúško. „Zároveň obsahuje aj dávkovač dezinfekcie,“ uviedla Dajana Hanesová z mestského úradu.



Ako zdôraznila, mesto sa neustále snaží robiť rôzne preventívne aktivity, ktoré majú zabrániť šíreniu koronavírusu. „Svedčí o tom aj fakt, že do dnešného dňa sa na území Šale ešte ochorenie COVID-19 nepotvrdilo,“ dodala.