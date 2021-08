Šaľa: Stovky občanov žiadajú, aby urýchlili výstavbu obchvatu

Šaľa 19. augusta (TASR) – Stovky obyvateľov Šale a okolitých obcí sa vo štvrtok zhromaždili pri kruhovom objazde na Nitrianskej ulici v Šali–Veči a žiadali bezodkladné začatie výstavby obchvatu mesta. Zhromaždenie organizovalo mesto Šaľa. Úsilie samosprávy prišli podporiť aj starostovia a poslanci okolitých obcí, občianske združenia, občianski aktivisti, podnikatelia a obyvatelia mesta a spádových oblastí.



Súčasná situácia ničí podľa primátora Jozefa Belického životné prostredie a znemožňuje ľuďom bezproblémové prechádzanie mestom. Denne prejde cez Šaľu 28.000 áut, čo má za následok obrovskú intenzitu dopravy, súvisiacej aj s katastrofálnym stavom mosta a ciest. „Keďže má Šaľa jediný most ponad rieku Váh, na ktorom sa sústreďuje tranzitná a vnútromestská doprava, pokladáme výstavbu obchvatu za nevyhnutnú. Mesto Šaľa so svojimi obyvateľmi sa obracia a vyzýva ústredné orgány štátnej správy, predovšetkým predsedu vlády SR, o urýchlenie procesov výstavby šalianskeho obchvatu, ktorý je nevyhnutnou súčasťou normálneho fungovania dopravy v meste,“ uviedol Belický.



Výstavba obchvatu Šale sa ťahá desiatky rokov. „Všetky pokusy samosprávy, občanov, občianskych združení zatiaľ zlyhávajú. Proti nám stojí silný protivník, ktorý je priamo zodpovedný za výstavbu cestnej infraštruktúry v tomto štáte, Slovenská správa ciest (SSC). Po niekoľkoročnom úsilí, potom, čo štát vyčlenil 8 miliónov eur na výkup pozemkov a vykúpil ich, vydal príslušné povolenia, potom, čo SSC súťažila toto dielo 827 dní, teda dva roky a tri mesiace, je nemysliteľné, aby teraz bolo toto obstarávanie zrušené. Občania budú čakať ďalšie dva či tri roky na obstaranie nového dodávateľa,“ povedal Belický.



Podľa ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) sa obchvat Šale nezačne stavať bez nového verejného obstarávania. V polovici júla SSC zrušila súťaž na zhotoviteľa stavby. Podľa ministra dopravy však nemala inú možnosť. „Štandardom je pustiť sa do verejného obstarávania až vtedy, keď sú všetky stavebné povolenia k dispozícii, a to sa nestalo,“ uviedol Doležal.



Stavebné povolenie na časť trasy obchvatu sa podarilo získať v júli tohto roka. „Je aj ďalší úsek tohto obchvatu, okružná križovatka, kde nie je ani územné rozhodnutie. Takže riešením tohto celého bolo najskôr zastaviť súťaž, no teraz som zadal okamžite prípravu verejného obstarávania a rozdelenie tohto obchvatu na úsek nula až tri kilometre a úsek štyri až 11 kilometrov, aby sa súťažilo tam, kde stavebné povolenie máme,“ povedal Doležal.



Bez stavebného povolenia je podľa jeho slov výstavba obchvatu nerealizovateľná. „Za tým celým je financovanie z fondov Európskej únie. Ja predsa nemôžem pustiť do výstavby projekt financovaný z eurofondov, ktorý sa nestihne dokončiť v programovom období,“ skonštatoval Doležal.