Šaľa udelila svoje ocenenia štyrom osobnostiam

Šaľa 13. decembra (TASR) - Mesto Šaľa udelilo v tomto roku ceny štyrom osobnostiam. Ako informovala Erika Kollerová z mestského úradu, Cenu mesta získali Jana Zlatá, Juliana Tégenová a Ľuboš Kotlár. Čestné občianstvo udelilo mesto Jánosovi Feketeházymu in memoriam.



Zlatá bola ocenená za jej projekt Šaliansky anjel. "Toto charitatívne podujatie pomáha deťom a rodinám v núdzi. Za 11 rokov existencie pomohlo 655 deťom," uviedla Kollerová. Cenu mesta Šaľa získala aj Tégenová, ktorá 40 rokov vyučuje na základnej umeleckej škole hru na klavíri, kde vychovala desiatky absolventov. Cenu mesta získal takisto fotograf Kotlár, ktorý sa okrem divadelnej a módnej fotografie venuje aj voľnej výtvarnej tvorbe. Svoje diela vystavoval na Slovensku i v zahraničí.



Čestné občianstvo bolo in memoriam udelené Jánosovi Feketeházymu (1842 - 1927). "Bol projektantom Maďarských štátnych železníc. Takmer všetky kamenné a železné mosty sa stavali podľa jeho projektov. Medzi jeho najznámejšie práce patrí Most Františka Jozefa v Budapešti, strešná konštrukcia veľkej haly Východnej železničnej budapeštianskej stanice či budova opery v Budapešti. Bol spolutvorca projektu Eiffelovej veže v Paríži a aj vynálezcom rampy na otáčanie lokomotív," pripomenula Kollerová.