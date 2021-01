Šaľa upozorňuje, že umelé stromčeky nepatria do kontajnerov na plast

Šaľa 15. januára (TASR) – Šalianska radnica bude zbierať vianočné stromčeky od 19. do 20. januára. „Obyvatelia mesta by ich preto mali uložiť ku kontajnerom najneskôr v pondelok 18. januára,“ oznámil mestský úrad.



Radnica tiež upozornila verejnosť, že stromčeky musia byť zbavené všetkých ozdôb. „Stromčeky sa nemajú vhadzovať do kontajnerov na zmesový odpad, pretože tak nebudú môcť byť ekologicky zhodnotené,“ oznámil magistrát.



Mesto zároveň vyzvalo obyvateľov, aby nepotrebné umelé vianočné stromčeky nevhadzovali do kontajnerov na plast. „Väčšina z nich obsahuje aj iné časti, nie len umelé. Preto tieto stromčeky nie je vhodné vhadzovať do kontajnerov, treba ich odviezť na zberný dvor vo Veči,“ pripomenul mestský úrad.