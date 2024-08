Šaľa 6. augusta (TASR) - Mesto Šaľa uvažuje o získaní areálu lodeníc do svojho vlastníctva. Samospráva na jeho kúpu nemá financie, súčasný majiteľ areálu však nevylučuje možnosť zámeny pozemku, skonštatoval primátor Šale Jozef Belický. Radnica chce preto pripraviť materiál k možnej zámene pozemkov, ktorý primátor predloží poslancom na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva.



Podľa slov primátora by bol areál lodenice ideálny nielen na relaxačné aktivity. "Sú tam vybudované aj ubytovacie kapacity, ktoré mestu dlhodobo chýbajú, no na ich výstavbu nemá peniaze," povedal Belický.



Je presvedčený, že nadobudnutie areálu lodeníc do vlastníctva mesta by bolo veľkým prínosom pre obyvateľov. "Teraz to prevádzkuje nezisková organizácia. Ak to prejde do rúk nového vlastníka, už to nezískame," tvrdí primátor.



O zámere získať lodenice do vlastníctva mesta budú rozhodovať poslanci. Pôvodná ponuka na odkúpenie za 700.000 eur nie je reálna, samospráva na ňu nemá financie. Do úvahy prichádza výmena mestských pozemkov, ktoré samospráva nepotrebuje ani na budúci rozvoj mesta. "Potrebujeme sa však dohodnúť, či vôbec má zmysel v tomto rokovaní pokračovať, či chceme lodenicu," uzavrel Belický.