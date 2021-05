Šaľa uzavrie prvý štvrťrok s plusovým hospodárením

Šaľa 16. mája (TASR) – Šalianskej samospráve sa v prvom kvartáli roka 2021 darilo hospodáriť s prebytkom napriek tomu, že mesto eviduje výpadok daňových i nedaňových príjmov. Za prvé tri mesiace tohto roka pritieklo do mestskej pokladnice viac ako 5,16 milióna eur. Pri výdavkoch 4,9 milióna eur tak tvorí kladný výsledok hospodárenia sumu 261.697 eur.



Medziročné bežné príjmy mesta klesli o 345.405 eur. „Najvyšší podiel na plnení bežných príjmov vykazujú daňové príjmy, ktoré sú naplnené v celkovej výške 2.613.875 eur a medziročne poklesli o 313.681 eur. Je to v dôsledku nižších príjmov z podielových daní, daní z nehnuteľnosti a poplatku za množstvový odpad. Nedaňové príjmy dosiahli výšku 2.399.946 eur a medziročne poklesli o 31.723 eur,“ informovala radnica.



Kladné hospodárenie sa mestu podarilo dosiahnuť vďaka tomu, že spoločne s príjmami klesali aj výdavky. Tie sa podľa magistrátu medziročne znížili o viac ako 600.000 eur. „Najvyšší pokles výdavkov v porovnaní s rokom 2020 je v programoch vzdelávanie, administratíva, kultúra a odpadové hospodárstvo. Pokles bežných výdavkov súvisí predovšetkým s pandémiou. Mesto v tomto období fungovalo v úspornom režime, no zabezpečovalo všetky svoje samosprávne funkcie vrátane testovania obyvateľstva. Obmedzené, prípadne úplne zakázané boli všetky kultúrne, športové a spoločenské podujatia. Zatvorené boli školy a školské zariadenia a veľa zamestnancov čerpalo pandemickú PN a OČR,“ vysvetlila radnica.