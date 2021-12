V krízovom centre v Šali uviazli v karanténe klienti i zamestnanci

Šaľa 6. decembra (TASR) – Desiatky klientov i niekoľko zamestnancov Krízového centra v Šali uviazli izolovaní v jeho objekte. „Pre karanténu v súvislosti s ochorením COVID-19 sa nemôžu zapájať do brigád a zarobiť si tak na potraviny, nemôžu chodiť ani na nákupy,“ uviedla Erika Kollerová z mestského úradu.



Situácia v izolovanom krízovom centre dospela do situácie, keď jeho vedenie muselo prostredníctvom sociálnych sietí požiadať o pomoc. „Ľudia okamžite zareagovali a začali klientom centra nosiť ku dverám potraviny. Osud ľudí bez domova nenechal chladnými ani zamestnancov mestského úradu, ktorí vyzbierali dostatok financií na to, aby ľuďom v krízovom centre spravili a doviezli nákup,“ povedala Kollerová.



Ako doplnila, do krízového centra už dorazili základné potraviny, ovocie i lieky na zníženie teploty. „Balík si prevzala vedúca centra Monika Jurík. Ďalší balík pomoci doručí mesto začiatkom týždňa. Iba pripomínam, že všetci klienti a zamestnanci centra sú očkovaní,“ dodala Kollerová.