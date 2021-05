V Šali rastie vlna odporu proti výstavbe Centra cirkulárnej ekonomiky

Šaľa 24. mája (TASR) - V Šali rastie vlna odporu proti Centru cirkulárnej ekonomiky (CCE). Občania sa obávajú znečistenia životného prostredia a zvýšenia dopravného zaťaženia.



„Nesúhlasné stanovisko s výstavbou spaľovne dalo množstvo občanov najavo zaslaním písomných stanovísk v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Ministerstvo životného prostredia SR. Okrem toho vznikla na vyjadrenie nesúhlasu s výstavbou CCE v Šali aj internetová petícia, ktorú podpísalo vyše 2000 občanov,“ informoval Michal Toma, člen petičného výboru.



Klasický zber podpisov na tlačené petičné hárky znemožnila pandémia a s ňou súvisiace obmedzenia pohybu obyvateľov.



Investíciu s rozpočtom 120 miliónov eur chce realizovať akciová spoločnosť ewia, ktorá patrí do portfólia investičnej skupiny Wood & Company. Centrum bude podľa predloženého projektového zámeru pozostávať z prevádzky na dotriedenie vybraných zložiek odpadu z komunálnej a priemyselnej sféry, výskumného centra, vzdelávacieho centra a zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho a priemyselného odpadu s kapacitou 100 000 ton ročne.



Ako sa uvádza v dokumentácii k investičnému zámeru, CCE bude schopné prijať a upraviť odpad a druhotné suroviny priemyselných zákazníkov aj z bežných domácností. Ten sa bude ďalej recyklovať. Odpad nevhodný na ďalšie využitie pôjde na materiálové zhodnotenie na elektrickú energiu a teplo, ktoré vie centrum dodať do verejnej siete a pre potreby priemyselných alebo komunálnych zákazníkov.



Občania sa obávajú nárastu znečistenia regiónu. „V Šali je jedna z najväčších chemických tovární na Slovensku Duslo, a. s. V nej samotnej sa nachádza vyše 20 veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia. Okrem toho je v jej areáli v prevádzke aj spaľovňa nebezpečných odpadov s nadregionálnym významom,“ upozorňujú aktivisti.



Signatári petície tvrdia, že dopravné zaťaženie v Šali je pre absenciu obchvatu a polohu mesta veľmi vysoké a doprava kolabuje každý piatok, niekedy aj každé popoludnie. Ďalšie dopravné zaťaženie mesta dovozom odpadu a vývozom produktov spaľovania je teda neúnosné.



„Ewia pri predložení zámeru počítala aj s obchvatom Šale, ktorý by skutočne mohol pomôcť dopravu v meste odľahčiť zhruba o 30 percent, a obyvatelia zaň bojujú dlhé roky. Stavebné práce na obchvate sa skutočne mali začať už v tomto roku, Ministerstvo dopravy a výstavby SR však rozhodnutím z februára tohto roka stavbu obchvatu pozastavilo,“ skonštatoval Toma.