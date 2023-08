Šaľa hľadá osobnosti, ktorým udelí ocenenia za rok 2023

Šaľa 18. augusta (TASR) - Mesto Šaľa hľadá osobnosti, ktorým udelí niektoré zo svojich ocenení za rok 2023. Ľudí, ktorí prispeli k rozvoju či reprezentácii mesta, môže navrhnúť aj verejnosť. Radnica upozornila, že nominácie je potrebné poslať na mestský úrad do konca septembra.



Mesto každoročne udeľuje významným osobnostiam Cenu mesta Šaľa a Čestné občianstvo mesta Šaľa. Verejnosť môže navrhnúť aj meno osoby, na počesť ktorej by sa mala zhotoviť a umiestniť pamätná tabuľa busta, socha či pomník.



Vlani získala Cenu mesta Šaľa Veronika Kružlicová, ktorá bola ocenená za aktívne zapájanie sa do spoločenského života a do zveľaďovanie mesta. Rovnakú cenu získala aj Monika Budaiová za jej snahu o podporu športu v meste i jej prácu v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti.