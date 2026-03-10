Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Šaľa: Verejnosť môže posielať nominácie na ocenenie Tvorivý čin roka

Cena Tvorivý čin roka sa udeľuje za prácu v oblasti kultúry.

Autor TASR
Šaľa 10. marca (TASR) - Mesto Šaľa hľadá osobnosti, ktoré si zaslúžia cenu Tvorivý čin roka. Ako uviedla radnica, jednotlivcov i kolektívy môže navrhovať verejnosť.

Cena Tvorivý čin roka sa udeľuje za prácu v oblasti kultúry. „Cieľom je oceniť významné podujatia, činy jednotlivcov a skupín v propagácii kultúry a kultúrnosti v meste. Ceny sa udeľujú v 14 kategóriách. Sú medzi nimi rôzne druhy výtvarného umenia, hudba, divadlo, knižná tvorba, ale aj film, folklór a tiež mimoriadne ocenenie za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti umenia.

Návrhy na udelenie ocenenia môžu predkladať jednotlivci, organizácie i inštitúcie. „Je potrebné ich doručiť na Mestský úrad v Šali alebo poslať elektronicky najneskôr do 30. apríla 2026. Slávnostné odovzdávanie ocenení Tvorivý čin roka pre oblasť kultúry za rok 2025 sa uskutoční 26. júna 2026 v divadelnej sále Domu kultúry v Šali,“ doplnila radnica.
