Šaľa vlani vyprodukovala vyše 13.000 ton odpadu

Šaľa 28. februára (TASR) – Každý obyvateľ mesta Šaľa vyprodukoval v roku 2019 v priemere 606,5 kilogramu komunálneho odpadu. Z tohto množstva šlo podľa informácií šalianskej radnice vyše 336 kilogramov na skládku. „Celkovo v našom meste vzniklo 13.058 ton komunálneho odpadu, z ktorého bolo na skládku vyvezených 7652 ton zmesového komunálneho, objemného, uličného a drobného stavebného odpadu,“ informoval magistrát.



Šaľania vlani vytriedili okrem zeleného odpadu aj 2076 ton separátov, čo je 96,5 kilogramu na obyvateľa. Prostredníctvom rôznych výkupní v meste sa najviac vyzbieralo kovov, ktorých obyvatelia priviezli do zberní takmer 900 ton. Okrem toho sa v roku 2019 vyseparovalo 500 ton papiera, 242 ton skla a 273 ton plastov.



Ako pripomenul magistrát, Šaľa je jedným z mála miest, ktoré má na verejných priestranstvách rozmiestnené kontajnery na drobný elektroodpad a baterky. „Celkovo ich je deväť a obyvateľmi sú hojne využívané. Prostredníctvom nich sa v meste pozbieralo 6,6 tony drobného elektroodpadu a 0,2 tony bateriek. Máme aj osobitný kontajner, do ktorého sa zbiera len drevo, drevotrieska a starý nábytok. Tento odpad nekončí na skládke, ale sa ďalej spracováva. Do zberného dvora je možné doniesť aj prepálené oleje a tuky z domácností,“ konštatuje sa v správe, ktorú zverejnil mestský úrad.



Radnica na základe aktuálneho zloženia zmesového komunálneho odpadu odhaduje, že v separovaní má mesto ešte rezervy. „Dalo by sa vytriediť podstatne viac plastov, kovových obalov od nápojov aj papiera. Takisto by bolo potrebné neznečisťovať už vytriedený obsah kontajnerov, pretože znečistený separát sa musí vyviezť na skládku ako zmesový komunálny odpad. Je potrebné eliminovať vykladanie veľkorozmerného odpadu ku kontajnerom. Za zber a likvidáciu takto vyloženého odpadu zaplatíme takmer dvakrát viac, ako keby bol dovezený na zberný dvor,“ uvádza mesto vo vyhodnotení svojho odpadového hospodárstva.