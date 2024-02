Šaľa vlani zaznamenala nárast výdavkov vo všetkých programoch rozpočtu

Šaľa 17. februára (TASR) - Mesto Šaľa vlani hospodárilo s prebytkom. Ako informovala radnica, jeho presná výška bude známa po vypracovaní záverečného účtu mesta za rok 2023.



Podľa mestského úradu by tak mali byť do rezervného fondu presunuté financie z prebytku rozpočtu roku 2023 vo výške 560.088 eur. "To je o 102.696 eur viac ako za rok 2022," uviedol magistrát.



Ako sa uvádza v materiáli, o ktorom rokovali mestskí poslanci na svojom februárovom rokovaní, mesto Šaľa dosiahlo v roku 2023 bežné príjmy vo výške 26.143.572 eur, čo predstavuje je 99,42-percentné plnenie rozpočtu. "Medziročný nárast je vo výške 3.987.448 eur. Daňové príjmy vykazujú 48,67-percentný podiel a prvýkrát aj napriek zvyšovaniu sadzieb majú nižší podiel na bežných príjmoch ako nedaňové príjmy," pripomenul mestský úrad.



Ako doplnil, v roku 2023 boli čerpané bežné výdavky vo výške 24.581.390 eur. "Výdavky zaznamenali medziročný nárast o 2.957.221 eur, teda o 13,68 percenta. Nárast výdavkov v porovnaní s rokom 2022 bol takmer vo všetkých programoch. Najvyšší nárast bol v programe vzdelávanie, kde sa výdavky zvýšili o 1.616.661 eur," doplnila radnica.