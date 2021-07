Obyvatelia Šale protestovali proti odkladaniu výstavby obchvatu mesta

Šaľa 15. júla (TASR) – Obyvatelia Šale pomalou jazdou autami mestom vo štvrtok popoludní vyjadrili svoju podporu výstavbe obchvatu mesta. Tá sa z rôznych dôvodov už niekoľko rokov odkladá. „Po tom, ako sme sa minulý týždeň dozvedeli, že Slovenská správa ciest zrušila verejné obstarávanie na obchvat mesta Šaľa, cítime sa oklamaní týmto rozhodnutím, a preto budeme podporovať všetky aktivity spojené s výstavbou obchvatu,“ povedala hovorkyňa mesta Dajana Hanesová.



Primátor Šale Jozef Belický tvrdí, že samospráva využije všetky možné legitímne prostriedky, ktoré by mohli pomôcť k tomu, aby sa výstavba obchvatu začala čo najskôr. „Šaľa obchvat potrebuje. Dennodenne prejde mestom vyše 28.000 áut, čo sa výrazne podpísalo pod nepriaznivý stav mosta spájajúceho Šaľu a mestskú časť Veča. Potvrdzuje to aj správa z diagnostiky vozovky mosta zo 7. októbra 2020, kde je jednoznačne uvedené, že šaliansky most postavený v roku 1977 je vo veľmi zlom stavebno-technickom stave,“ skonštatoval primátor.



Slovenská správa ciest (SSC) začiatkom júla zrušila verejné obstarávanie na výstavbu obchvatu mesta Šaľa. Ako dôvod uviedla, že jej bolo v priebehu procesu vyhodnotenia ponúk v rámci verejnej súťaže doručené rozhodnutie Riadiaceho výboru prioritných osí 1 až 6 operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) o vyradení Národného projektu I/75 Šaľa obchvat zo zoznamu národných projektov OPII, čoho dôsledkom je strata finančného krytia zákazky. SSC sa teda bude uchádzať o finančný príspevok na projekt obchvatu Šale z OP Slovensko v horizonte roku 2022.