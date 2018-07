Šaľa chce v centre mesta zriadiť bezplatnú wifi zónu

Podľa slov Eriky Kollerovej z mestského úradu by mala bezplatná wifi zóna fungovať od začiatku septembra.

Šaľa 17. júla (TASR) – Šalianska radnica plánuje zriadiť v centre mesta bezplatnú wifi zónu. Pripojiť sa k internetu cez mobilný telefón, smartfón, tablet či notebook bude možné v okolí budovy mestského úradu vrátane pešej zóny.



Projekt by sa mal zrealizovať v priebehu prázdnin. Podľa slov Eriky Kollerovej z mestského úradu by mala bezplatná wifi zóna fungovať od začiatku septembra.



Mesto postupne plánuje pokryť bezplatným wifi signálom aj iné časti mesta. „Získať na to chce finančný príspevok z projektu Wifi4EU, o ktorý bude možné žiadať na jeseň tohto roka,“ dodala Kollerová.