Šaľa začala s výstavbou predstaničného priestoru za takmer 6 mil. eur

Šaľa 9. marca (TASR) - V Šali sa naplno rozbehli práce v predstaničnom priestore. Cieľom investície za takmer šesť miliónov eur je celkové riešenie autobusovej stanice spojené s výstavbou desiatok nových parkovacích miest a ďalšej infraštruktúry.



Ako uviedol primátor mesta Jozef Belický, aktuálne na stavenisku prebiehajú prípravné zemné práce. "Reálne sa toto dielo začalo. Teraz sa pracuje viac-menej pod zemou. Osadili sa pilóty, na ktorých potom budú stáť autobusové zastávky. Pripravuje sa tiež celý pozemok, na ktorom sa vykope stavebná jama. Do nej bude uložený drenážny systém na udržanie vody na tomto území," vysvetlil Belický. Podľa jeho slov by sa mala väčšina zemných prác ukončiť do júna. "Potom už budeme reálne vidieť, ako nám dielo rastie," doplnil.



Mesto na projekt získalo vyše 5,5 milióna eur z európskych fondov, spolufinancovanie z mestského rozpočtu je vo výške necelých 300.000 eur. Cieľom investície je vybudovanie bezpečného prepojenia vlakovej a autobusovej dopravy bez potreby prechádzania cez cestu.



"Vznikne tu osem nových autobusových nástupíšť a jedna výstupná zastávka i státia pre taxíky. V rámci projektu sa postaví viac ako 250 parkovacích miest, cyklostojiská a cykloboxy. Okrem toho tu vznikne aj malý park s hernými prvkami," informoval mestský úrad.