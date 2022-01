Šaľa začína s plošným zberom kuchynského odpadu

Šaľa 6. januára (TASR) – Mesto Šaľa začína po prípravnej fáze s celoplošným zberom biologicky rozložiteľného odpadu. Na sídliskách v týchto dňoch budú rozmiestnené nové hnedé kontajnery určené na kuchynský odpad.



Podľa slov Eriky Kollerovej z mestského úradu začne radnica zabezpečovať aj zber a odvoz kuchynského odpadu spred rodinných domov. „Ich obyvatelia si môžu prísť po nádobu, do ktorej budú takýto kuchynský odpad zbierať. Pre každý rodinný dom je určená jedna desaťlitrová plastová nádoba. Prevziať si ju môžu na zbernom dvore vo Veči do 14. januára,“ uviedla Kollerová.



Ako pripomenula, do kuchynského odpadu patria zvyšky varenej stravy, syrov, starý chlieb a pečivo, kosti, potraviny po dátume spotreby, ale aj odrezky z čistenia zeleniny a ovocia či mäsových produktov. „Nepatria doň napríklad jedlé rastlinné oleje a ani tekuté zvyšky kuchynského odpadu,“ doplnila Kollerová.