Šaľa začína s prácami na výstavbe novej vnútromestskej cyklotrasy

Šaľa 22. júla (TASR) - V Šali sa v týchto dňoch začína výstavba prvej etapy vnútromestskej cyklotrasy. Ako informovala radnica na svojej webovej stránke, mesto odovzdá stavenisko vysúťaženému zhotoviteľovi stavby a v priebehu leta sa začne so stavebnými prácami.



Prvá etapa projektu Vnútromestská cyklistická infraštruktúra je pripravená tak, aby nadviazal na existujúcu cyklistickú komunikáciu vyznačenú na Ulici SNP. "Vnútromestská cyklistická komunikácia na ňu priamo nadväzuje a pokračuje popri sídlisku a bytovkách na Novomeského ulicu. Ďalej pokračuje jednou vetvou do centra mesta na Hlavnú ulicu, druhou vetvou k mestskému cintorínu a treťou vetvou následne kopíruje trasu najfrekventovanejších ciest takzvaného malého vnútorného obchvatu mesta, teda ulíc Vlčanská a Dolná," vysvetlil pred časom mestský úrad. Cyklotrasa bude vedená tak, aby spojila školy, viaceré kultúrne zariadenia a ďalšie dôležité inštitúcie v Šali.



Mesto ešte v máji tohto roku podpísalo zmluvu so zhotoviteľom stavby, ktorý vzišiel z verejnej súťaže. Podľa údajov zverejnených v Centrálnom registri zmlúv má byť dielo za takmer 1,58 milióna eura hotové do desiatich mesiacov od prevzatia staveniska.