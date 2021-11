Šaľa začala s výstavbou nového kolumbária

Šaľa 16. novembra (TASR) – Šalianska radnica začala na mestskom cintoríne stavať nové kolumbárium. V týchto dňoch už bola pred domom smútku položená nová dlažba, vybudované sú tiež základy kolumbária.



Podľa slov Eriky Kollerovej z mestského úradu je už hotový betónový základ všetkých piatich urnových stien, ktoré však mesto bude stavať postupne. „V tomto roku sa postavia dve urnové steny s celkovým počtom 48 urnových schránok. Do každej schránky bude možné umiestniť najviac štyri urny,“ uviedla Kollerová.



Stavebné práce by mali byť hotové do konca tohto roka. „Služba bude dostupná pre verejnosť približne od januára. Cenu za uloženie urny v kolumbáriu bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo počas decembrového zasadnutia,“ doplnila Kollerová.