Šaľa získala financie na vybudovanie vnútromestskej cyklotrasy

Šaľa 26. apríla (TASR) - Mesto Šaľa získalo 2,5 milióna eur z Plánu obnovy na vybudovanie cyklotrás na vybudovanie vnútromestskej cyklotrasy. Jej celková dĺžka bude zhruba päť kilometrov. Realizácia diela by sa mala začať v lete tohto roka, informoval primátor Jozef Belický.



Cyklotrasa bude viesť od stanice cez Ulicu SNP pri cintoríne a pri kruhovej križovatke. Pokračovať bude dvoma vetvami, jedna pôjde cez Vlčanskú a Dolnú ulicu, druhá bude viesť cez centrum mesta, pešiu zónu k amfiteátru. Tam sa dve vetvy stretnú a vyústia k násypu na Školskej ulici.



Cyklotrasa je súčasťou dlhodobého zámeru mesta prepojiť železničnú a autobusovú stanicu s najväčším zamestnávateľom v regióne, Duslom Šaľa. "Trvá to celé roky. Začali sme vybudovaním cyklotrasy z Veče do Dusla, urobila sa časť cyklotrasy pri stanici a na Ulici SNP a projekt budovania cyklotrás bude už onedlho pokračovať," skonštatoval Belický.