V poliklinike v Šali pribudne služba včasnej intervencie

Šaľa 10. februára (TASR) – Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) Viničky v Nitre začne od apríla ponúkať deťom služby včasnej intervencie. Službu bude ambulantne poskytovať v novom centre integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zriadil v poliklinike v Šali.



ZSS tu bude poskytovať službu včasnej intervencie deťom vo veku do sedem rokov. „Určená je klientom, ktorých vývoj je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Poskytovaná je aj rodine tohto dieťaťa, a to bezodplatne. Bude sa vykonávať terénnou aj ambulantnou formou,“ uviedol Úrad NSK.



V rámci služby včasnej intervencie sa bude deťom a ich rodinám poskytovať špecializované poradenstvo a sociálna rehabilitácia. „Vykonávať sa tu bude aj stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, preventívna aktivita a komunitná rehabilitácia,“ doplnil Úrad NSK.