Salamandrové dni si v B. Štiavnici vyžiadajú dopravné obmedzenia
Radnica v tejto súvislosti uviedla, že s obmedzeniami musia motoristi počítať už vo štvrtok.
Autor TASR
Banská Štiavnica 10. septembra (TASR) - Dopravu a parkovanie v historickom centre Banskej Štiavnice čakajú v nasledujúcich dňoch obmedzenia. Súvisieť budú so Salamandrovými dňami, ktoré sa v meste konajú od štvrtka 11. septembra do soboty 13. septembra. Informovala o tom banskoštiavnická samospráva.
Radnica v tejto súvislosti uviedla, že s obmedzeniami musia motoristi počítať už vo štvrtok. Na námestí sv. Trojice bude od 12.00 h prebiehať montáž pódia a od 15.00 h umiestňovanie predajných stánkov. Prejazd námestím bude povolený s obmedzením. Parkovanie za Kostolom sv. Kataríny a námestí bude zakázané.
Úplne uzavreté bude spomínané námestie pre dopravu v piatok (13. 9.), keď sa bude konať hlavný program slávností. Rovnako tomu bude aj v sobotu, a to až do 20.00 h. Prejazd námestím a parkovanie bude povolené až od 22.00 h.
