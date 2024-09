Salamandrové dni v B. Štiavnici si vyžiadajú dopravné obmedzenia

Banská Štiavnica 5. septembra (TASR) - Pre konanie Salamandrových dní musia vodiči v Banskej Štiavnici počítať od štvrtka do soboty (7. 9.) s viacerými dopravnými obmedzeniami.



Ako informovala banskoštiavnická samospráva, štvrtkové obmedzenia na Námestí sv. Trojice súvisia s montážou pódia a umiestňovaním predajných stánkov. Prejazd je povolený s obmedzením a parkovanie za Kostolom sv. Kataríny je zakázané. Úplne uzavreté bude Námestie sv. Trojice v piatok (6. 9.) od 5.00 h, a to pre prípravu jarmoku, a taktiež v sobotu do 20.00 h.



Dopravné obmedzenia súvisiace s podujatím sa budú týkať aj ostatných ulíc mesta. Radnica informovala, že celodenný zákaz parkovania bude v piatok platiť na uliciach Kammerhofská, Dolná a Križovatka. Od 11.00 h bude zároveň platiť zákaz vjazdu do centra mesta z ulíc Kammerhofská, A. Kmeťa, Akademická a Sládkovičova.



Zaparkovať budú môcť vodiči od 14.00 h na Akademickej ulici od penziónu Matej až po križovatku s Botanickou ulicou. Zároveň bude od 16.00 h platiť zákaz vjazdu vozidiel od ulice Križovatka a vjazdu na Mládežnícku ulicu z Dolnej ulice.



Salamandrové dni v Banskej Štiavnici pripomínajú bohatú históriu a tradície mesta a zároveň sú oslavami baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. Verejnosti ponúkajú bohatý kultúrny program a najmä tradičný Salamandrový sprievod, ktorý je zapísaný v Registri nehmotného kultúrneho dedičstva SR.