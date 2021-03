V Šali budú pomalou jazdou protestovať proti odsunutiu stavby obchvatu

Šaľa 8. marca (TASR) – Obyvatelia Šale v pondelok popoludní vyjdú do ulíc, aby vyjadrili svoju nespokojnosť s odsunutím pripravovanej výstavby obchvatu mesta. Šaľania budú protestovať v čase od 16. do 18. hodiny pomalou jazdou ulicami.



Šalianska radnica sa usiluje o výstavbu obchvatu už desaťročia. Verejné obstarávanie na dodávateľa prác sa začalo ešte v roku 2019, stavebné povolenie bolo vydané v auguste 2020. Koncom februára však bola výstavba vyradená zo zoznamu národných projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. „Primátor Šale Jozef Belický od uverejnenia informácie, že sa výstavba obchvatu mesta Šaľa odsúva, bez prestávky rokuje s každým, kto mestu môže pomôcť. Ešte v pondelok navštívi Ministerstvo dopravy a výstavby SR,“ informovala hovorkyňa mesta Dajana Hanesová.



Ako uviedla, do dnešného protestu v uliciach Šale sa zapojí aj vedenie mesta. „Svoju podporu vyjadrili primátori z Nitry, Nových Zámkov, Galanty a aj starostovia ďalších 12 obcí a miestni podnikatelia. Obchvat si nedáme a chceme ukázať, ako Šaľania vedia spolu držať a bojovať za to, čo potrebujú,“ povedala Hanesová o popoludňajšom proteste.