Šaľania spustili petíciu za referendum o výstavbe spaľovne
Autor TASR
Šaľa 16. apríla (TASR) - Šaľania spustili petíciu za vyhlásenie miestneho referenda o výstavbe spaľovne v Šali. Petičný výbor, na čele ktorého stojí poslanec mestského zastupiteľstva a kandidát na primátora za Tím Kraj Nitra Róbert Čibrik, zdôvodňuje spustenie petície obavami o zdravie obyvateľov a čistotu ovzdušia. „Rozhodnutie o spaľovni ovplyvní život v Šali na desaťročia, o takejto dôležitej otázke musia rozhodnúť občania,“ skonštatoval Čibrik.
Podľa jeho vyjadrenia súkromný investor plánuje v meste postaviť jednu z najväčších spaľovní odpadov na Slovensku. Zároveň tvrdí, že primátor Jozef Belický pripravil s investorom v novembri 2025 bez vedomia verejnosti memorandum o spolupráci. „Šaľa z dohody nezískala nič konkrétne ani právne záväzné,“ skonštatoval.
Vedenie mesta Šaľa tvrdí, že ku dnešnému dňu nevedie rokovania o prípadnej výstavbe spaľovne so žiadnym investorom. „V minulosti predložila spoločnosť ewia do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) projekt Centrum cirkulárnej ekonomiky Šaľa. Z verejných registrov je zrejmé, že pôvodné súhlasné záverečné stanovisko bolo v rozkladovom konaní v októbri 2024 zrušené ministrom životného prostredia a vec bola vrátená na nové prerokovanie a rozhodnutie. Následne bolo správne konanie vo veci EIA tejto navrhovanej činnosti zastavené na základe žiadosti navrhovateľa,“ skonštatoval právnik mesta Michal Luprich.
Mesto Šaľa k dnešnému dňu neeviduje, že by bol doručený nový projekt tejto činnosti na EIA, ani nemá vedomosť o tom, že by v súčasnosti prebiehalo nové povoľovacie alebo posudzovacie konanie vo veci výstavby zariadenia na energetické využitie odpadu v Šali. „Za tejto situácie vyvstáva otázka, proti akej konkrétnej spaľovni má byť petícia za vyhlásenie referenda o spaľovni v Šali vlastne vedená, keďže zo strany mesta nejestvuje žiadny realizovaný ani pripravovaný projekt tohto typu,“ podotkol Luprich.
Memorandum o spolupráci s prípadným investorom spaľovne schválilo Mestské zastupiteľstvo Šaľa vlani v novembri. Primátor Jozef Belický skonštatoval, že poslanci rokovali o memorande pre prípad, že by v Šali spaľovňa niekedy v budúcnosti mala vzniknúť. „Chceme si zabezpečiť benefity, ktoré podľa nás prináležia občanom,“ povedal.
Podľa slov Lupricha memorandum nie je realizačnou zmluvou a samo osebe nezakladá investorovi nárok na výstavbu ani mestu povinnosť projekt uskutočniť. Jeho význam spočíva v tom, že mesto si vopred rámcovo pomenovalo podmienky, za akých by vôbec mohla prichádzať do úvahy ďalšia diskusia o projekte. Zároveň deklarovalo, že ak by investor pokračoval vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, mesto trvá na tom, aby prípadný budúci rozvoj nepriniesol prospech len investorovi, ale aj konkrétne benefity pre mesto a jeho obyvateľov. „Nešlo teda o súhlas s realizáciou, ale o predbežné nastavenie rámca ochrany záujmov mesta pre prípad ďalšieho vývoja,“ povedal.
Aby bola petícia za vyhlásenie miestneho referenda platná, musí ju podpísať aspoň 30 percent oprávnených voličov mesta Šaľa. Podľa aktuálnych údajov to predstavuje viac ako 5100 oprávnených voličov. Cieľom petičného výboru je vyzbierať minimálne 6000 podpisov. „Chceme získať silný mandát a absolútnu istotu, že sa referendum uskutoční,“ povedal Čibrik.
Podľa Lupricha je podanie petície legitímnym právom občanov. Mesto každú petíciu vybaví v súlade so zákonom a bude vychádzať z reálneho právneho a procesného stavu veci.
