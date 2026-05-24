Nedela 24. máj 2026Meniny má Ela
Salašnícku sezónu otvoria na salaši Pastierska v Bobroveckej doline

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Autor TASR
Bobrovec 24. mája (TASR) - Liptovský remeselný trh, tradičné ovčiarske špeciality i kultúrne vystúpenia budú súčasťou nedeľného slávnostného otvorenia salašníckej sezóny na salaši Pastierska v Bobroveckej doline v okrese Liptovský Mikuláš. Informovali o tom organizátori podujatia Bačova cesta zo spoločnosti PPS Bobrovec.

Súčasťou tradičného otvorenia sezóny bude symbolické odomykanie lúk a pasienkov v Bobroveckej doline či 12.ročník majstrovstiev Bobroveckej doliny v plieskaní pastierskym bičom.

Bačova cesta odštartuje na pravé poludnie, v kultúrnom programe sa predstavia folklórny súbor Liptov z Ružomberka a heligonkárka Vlasta Mudríková s kapelou. Návštevníkov čakajú na salaši tradičné ovčie špeciality z liptovskej bryndze, jahňaciny a baraniny ako bryndzové halušky, pečená jahňacina, baraní guláš či bobrovecké droby.

Chýbať nebude liptovský remeselnícky trh a valaská tombola. Sprievodným podujatím bude výstava poštových holubov v podaní základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov v Bobrovci.
