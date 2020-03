V boji s novým koronavírusom pomáhajú v Šali dobrovoľníci i firmy

Šaľa 20. marca (TASR) – V Šali sa do boja proti ochoreniu COVID-19 zapájajú dobrovoľníci, podnikatelia i mestskí poslanci. Tí počas piatka rozdávali v uliciach mesta rúška ľuďom, ktorí ich potrebovali.



Podľa slov Dajany Hanesovej z mestského úradu sa radnica bude usilovať distribuovať rúška tak, aby nimi bol vybavený každý, kto to potrebuje. „Hlavným cieľom je, aby na verejnosti nebol nikto, kto by bez rúška ohrozoval iných,“ skonštatovala.



Do šitia ochranných rúšok sa v meste zapojili opatrovateľky v Dome s opatrovateľskou službou na Ulici V. Šrobára, i pracovníci krajčírskej dielne a ďalších súkromných firiem. „Potešila nás aj správa od ďalšieho šalianskeho podnikateľa, ktorý mestu daroval ochranné rukavice. Ďalší zasa daroval respirátory zdravotníkom, mestským policajtom a zamestnancom Mestského úradu v Šali, ktorí sú v neustálom kontakte s verejnosťou. Stále viac a viac dobrých ľudí sa snaží pomáhať, patrí im za to vďaka,“ povedala Hanesová.



Ako pripomenula, Šaľania sa postarali aj o zahraničných zamestnancov, ktorí sa momentálne nemôžu vrátiť domov. „Zamestnávatelia týmto ľuďom rúška nezabezpečili, ale v našom meste im prevádzkovatelia ubytovní zakúpili rúška, aby si aj oni mohli pokojne v obchodoch nakúpiť a neohrozovali tým seba a verejnosť,“ dodala Hanesová.