Šali sa nepodarilo obnoviť artézsku studňu na Vlčianskej ulici

Šaľa 14. decembra (TASR) - Funkčnosť artézskej studne na Vlčianskej ulici v Šali sa mestu nepodarilo obnoviť. Ako uviedla radnica, problém, ktorý spôsobil nízky prietok vody, sa nachádza 280 metrov pod zemou a v súčasnosti ho nie je možné odstrániť.



Mesto sa v spolupráci s odborníkmi snažilo studňu zachrániť. Tento rok v júli sa 61-ročný vrt prečistil. "Po mechanickom odstránení usadenín a hrdze sa však filter opakovane zasypal. Z toho vyplýva, že táto časť studne je celkom prehrdzavená a prederavená a z okolia sa cez tieto diery sype do studne piesok a štrk, ktorý ju upcháva a zabraňuje prítoku vody do studne," informoval mestský úrad.



Ako pripomenul, stav studne preverovali odborníci ešte v novembri. "Správu potvrdili. Prítok do studne sa neobnovil a studňa je zasypaná a nefunkčná," uviedla radnica.