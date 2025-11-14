Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Saleziánske stredisko v Košiciach hostí Veľký hokejbalový turnaj

Ilustračné foto. Foto: TASR

Korene VHT siahajú do roku 1996.

Autor TASR
Košice 14. novembra (TASR) - V Košiciach sa po roku opäť koná Veľký hokejbalový turnaj (VHT). Trojdňové podujatie hostí od piatka Saleziánske stredisko Tri hôrky. Na športovej akcii v hokejbale pre mladých do 15 rokoch, ktorú organizuje rehoľa Saleziáni don Bosca, sa stretne osem tímov z rôznych miest. TASR o tom informoval mediálny tím Saleziáni Tri hôrky.

„Chlapcov z celého Slovenska čaká nielen zmeranie si síl v hokejbale, ale aj bohatý sprievodný program vrátane zábavných aktivít, slávnostného galavečera či duchovného obsahu. Počas zápasov sú napriek veľkej rivalite tímy neustále vedené k fair play, za ktorú sa udeľuje aj špeciálne ocenenie,“ uvádza s tým, že kľúčovým posolstvom tohtoročného podujatia je motto Blaženejšie je dávať, než dostávať.

Korene VHT siahajú do roku 1996. Na aktuálnom ročníku sa zúčastnia tímy z Novej Dubnice, Banskej Bystrice, Prešova, Michaloviec, Bardejova, Terne a Košíc.
