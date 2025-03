Šalgovské rybníky získali v hlasovaní Zelených oáz najviac hlasov

Bratislava/Sabinov 12. marca (TASR) - Výsadba nových stromov a celková úprava areálu Šalgovských rybníkov najviac zarezonovala v hlasovaní verejnosti 19. ročníka grantového programu Zelené oázy. Vďaka najväčšiemu počtu hlasov získal projekt najvyššiu finančnú podporu. Spolu s ďalšími podporenými projektmi, ktoré vybrala odborná komisia, pribudne v roku 2025 na Slovensku spolu 27 nových či zveľadených priestorov pre oddych v prírode. TASR o tom informovala Eva Ščepková z Nadácie Ekopolis, ktorá grantový program zastrešuje.



Do hlasovania verejnosti bolo vybraných osem projektov reprezentujúcich jednotlivé slovenské kraje. Tie si podľa poradia hlasov medzi sebou rozdelia sumu 21.000 eur. O konečnom poradí a výške odmeny rozhodlo takmer 6000 hlasov. Verejné hlasovanie prebiehalo od 10. februára do 10. marca.



"Najviac hlasov, spolu 1873, získalo občianske združenie (OZ) Šalgovské rybníky, ktoré sa posledné roky snaží zveľaďovať rekreačnú oblasť rybníkov pri východoslovenskej obci Uzovský Šalgov. Na úpravu lokality a výsadbu stromov tak dostalo podporu vo výške 4500 eur. Ďalších 40.000 eur rozdelila odborná komisia medzi 19 projektov, ktoré získali priamu podporu," uviedla Ščepková.



Podporu získal i projekt OZ Včeloz s názvom Drahovský vidiecky sad, Základná škola Martina Kukučína v Dolnom Kubíne s projektom Vyplníme medzery, Rybársky klub Kraken s projektom Vráťme ryby do vody - Slatina. Nadácia Cvernovka získala financie na projekt revitalizácie parku v Novej Cvernovke, Skrášľovací spolok Partizánske na projekt Baťovianska záhrada vychováva nástupcov, OZ Pestrec uspel s projektom KoZa pre všetkých a Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko s projektom Zveľaďujme spoločne Vtáčí raj.



"Všetky tohtoročné projekty boli podľa hodnotiteľov kvalitné a majú veľký potenciál podporiť prírodný charakter krajiny. Nové miesta, ktoré vďaka nim vzniknú, budú dostupné verejnosti, aby tu ľudia mohli tráviť voľný čas, prechádzať sa, vzdelávať sa či oddychovať," povedala Ľubica Štúberová, programová manažérka Nadácie Ekopolis.



Podporené projekty sa budú realizovať od marca do októbra 2025. Na záver roka organizátori vyhodnotia aktuálny ročník a vyberú najlepšiu realizáciu, pričom k titulu TOP projekt roka patrí aj bonusová finančná odmena 1000 eur.



Grantový program Zelené oázy je spoločným projektom Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft. "Počas 19 rokov grantového programu Zelené oázy sa na Slovensku podarilo zrealizovať vyše 460 projektov, medzi ktoré sa prerozdelilo viac ako milión eur. Aj tohtoročné projekty majú potenciál zveľadiť životné prostredie a zlepšiť tak život nám všetkým," dodal Anton Molnár, riaditeľ komunikácie spoločnosti Slovnaft.