Salón výtvarníkov prezentuje tvorbu 96 umelcov Bratislavského kraja

Bratislava 19. júna (TASR) - Malokarpatské osvetové stredisko v Modre pozýva priaznivcov umenia na Salón výtvarníkov 2025. V poradí 29. ročník sa koná v priestoroch Zoya Museum v Modre. Na kolektívnej výstave tu prezentuje tvorbu 96 umelcov Bratislavského kraja. Návštevníci si môžu pozrieť práce známych výtvarníkov, akými sú napríklad Martin Dzurek, Igor Piačka, Marián Komáček, Ladislav Černý, Ian Keeble, Martin Kellenberger, Ján Fekete, ale aj Pavol Hammel a mnohí ďalší.



Celkovo predstavujú 173 diel vyše deväťdesiatich profesionálnych autorov i práce „vyzretých“ amatérskych umelcov. Zastúpené sú rozmanité žánre - od maľby cez sochu, fotografiu až po umelecký textil. „Nie je to len výstava obrazov a foriem, ale aj výzva vnímať svet hlbšie, spomaliť, byť prítomný,“ približujú organizátori.



Multižánrovú kolektívnu výstavu s podnadpisom či témou Vedomie si môžu záujemcovia pozrieť od 20. júna do 14. septembra. Pre verejnosť je otvorená od stredy do nedele, vždy od 11.30 do 18.30 h.