Salón výtvarníkov prezentuje tvorbu vyše umelcov Bratislavského kraja

Bratislava 24. júna (TASR) - Malokarpatské osvetové stredisko v Modre pozýva priaznivcov umenia na Salón výtvarníkov 2024. V poradí 28. ročník sa koná v priestoroch Zoya Museum v Modre. Na kolektívnej výstave tu prezentuje tvorbu 93 umelcov Bratislavského kraja.



Návštevníci si môžu pozrieť 147 diel, ktoré podľa organizátorov oslavujú to najlepšie z neprofesionálneho i profesionálneho umenia. Vystavené sú akvarely, akrylové maľby i olejomaľby, zastúpené sú bronzové plastiky, umelecký textil či šperky.



Výstava s názvom "Farba radosti v Tebe" je pre verejnosť prístupná do 15. septembra.



Malokarpatské osvetové stredisko v Modre tiež avizuje Deň otvorených ateliérov. Podujatie nadväzuje na Salón výtvarníkov a uskutoční sa od 14. do 15. septembra. Počas tohto víkendu budú môcť záujemcovia nahliadnuť do ateliérov a výtvarných dielní nielen autorov vystavujúcich na Salóne, ale aj ďalších umelcov s pôsobiskom v Bratislavskom samosprávnom kraji.



Deň otvorených ateliérov 2024 je organizovaný v súlade s projektom "Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií"(Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko.