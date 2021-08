Sálu kina Hron v Sliači zmenia na multifunkčný priestor

Sliač 25. augusta (TASR) - Sálu kina Hron v Sliači v okrese Zvolen prestavajú na multifunkčný priestor. Na jej premenu získalo mesto ešte minulý rok 300.000 eur z Ministerstva financií SR.



"Náš pôvodný projekt počítal s prestavbou kina na kultúrny dom. Rátali sme so sumou 1,2 milióna eur. Vzhľadom na to, koľko peňazí sme nakoniec na projekt získali, sme sa rozhodli, že zmeníme aspoň funkciu sály, ktorá je dnes určená výlučne na premietanie filmov," povedala pre TASR primátorka Ľubica Balgová.



V objekte by tak mal vzniknúť priestor určený pre viacero kultúrnych žánrov a tiež na organizovanie konferencií a spoločenských podujatí.



"Momentálne sme ukončili výber dodávateľa stavebných prác, ktorý sa zaviazal, že do konca októbra nám sálu prerobí. Z príspevku ministerstva financií by sme chceli ešte nakúpiť vybavenie a inventár," pripomenula primátorka.



Na zvukové a svetelné vybavenie sály a na stavbu zásuvného hľadiska by chceli požiadať o grant ministerstvo kultúry, ktoré práve v týchto dňoch zverejnilo adekvátnu výzvu.