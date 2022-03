Samaritáni sú pri pomoci utečencom pripravení na rôzne situácie

Humenné/Vojany 11. marca (TASR) – Členovia Asociácie samaritánov Slovenskej republiky (ASSR), ktorí pomáhajú vojnovým utečencom z Ukrajiny v tábore dočasného núdzového bývania (Emergency Temporary Camp – ETC) v Humennom a tiež v ubytovacích kapacitách, ktoré v priestoroch Elektrárne Vojany zriadili Slovenské elektrárne, sú pripravení reagovať na akúkoľvek situáciu. "Očakávame aj neočakávané," povedal pre TASR Jakub Liščinský, poverený koordinovaním práce tímov dobrovoľníkov. Do misie sa zapojili v rámci svojho voľného času, dovoleniek či neplateného voľna.



"Nasadených máme zdravotníkov, psychosociálnu podporu, zabezpečujeme registráciu utečencov," ozrejmil s tým, že aj keď sa ASSR zapojila do viacerých projektov modulu ETC, aktuálna misia je "emotívnejšia" pre množstvo plačúcich žien prichádzajúcich na Slovensko so svojimi deťmi bez manželov.



Spomedzi silnejších príbehov, ktoré od začiatku fungovania stanového mestečka v Humennom zaznamenali, spomenul príchod rodín z Donbasu, ktoré si na svojej dlhej ceste oddýchli až tam. "Až keď sme im poskytli ubytovanie a stravu a postarali sa o deti, bolo na nich konečne vidno úľavu, že si môžu oddýchnuť a nadýchnuť sa na ďalšiu cestu," priblížil.



Vo Vojanoch zas samaritáni pomáhajú utečencom so špeciálnymi potrebami, seniorom, čiastočne alebo úplne imobilným ľuďom. Obsadenosť bezbariérových ubytovacích kapacít tam koordinujú s krízovým centrom v Sobranciach, spolupracujú aj s Migračným úradom SR.



Keďže je ASSR súčasťou medzinárodnej organizácie Samaritan International, o pomoc pri aktuálnej humanitárnej misii požiadali aj zahraničných kolegov. V humenskom ETC tak už pomáhali samaritáni z Nemecka, Rakúska či Českej republiky. "Na ceste sú kolegovia z Talianska, ktorí nám darujú sanitku a pomôžu nám s manažmentom v kempe," doplnil Liščinský.