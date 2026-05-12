Samaritánske organizácie nacvičujú odstraňovanie následkov katastrofy
Autor TASR
Topoľčany 12. mája (TASR) - Jednotky rýchleho nasadenia samaritánskych organizácií zo Slovenska, z Rakúska a Nemecka si v Topoľčanoch a okolí nacvičia odstraňovanie následkov živelnej katastrofy. Šesťdňové medzinárodné cvičenie Field Training Exercise, ktoré potrvá do 17. mája, je súčasťou prípravy členov samaritánskych jednotiek na zaradenie do záchranných modulov a tímov. Tie sú následne pripravené zasahovať v krízových oblastiach sveta, informoval veliteľ cvičenia Štefan Julini.
Na odstraňovaní následkov katastrofy budú samaritánske jednotky rýchleho nasadenia spolupracovať s Okresným úradom v Topoľčanoch, Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Topoľčanoch, Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre, Modulom záchrany pred povodňami s využitím člnov HaZZ. Do cvičenia sa zapojila aj 1. mechanizovaná brigáda Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Topoľčanoch, obec Prašice a Veľké Ripňany.
Témou cvičenia je odstraňovanie následkov ničivých záplav, následných zosuvov pôdy, ktoré spôsobili zrútenie budov a uviaznutie zranených obyvateľov v nich. Katastrofa spôsobila narušenie infraštruktúry, poškodila elektrické a vodovodné rozvody, narušila fungovanie zdravotníckych zariadení, ktoré sú poškodené a súčasne nezvládajú nápor prichádzajúcich zranených či chorých obyvateľov.
Okresný úrad v Topoľčanoch zvolal krízový štáb, ktorý rozhodol o vyžiadaní pomoci na bilaterálnej úrovni. Na pomoc prichádzajú medzinárodné záchranné tímy. Základňu si vybudujú v blízkosti futbalového ihriska vo Veľkých Ripňanoch, odkiaľ podľa potreby vyrážajú riešiť rôzne situácie.
Cvičenie prebieha nepretržite v denných i nočných hodinách. Tímy musia preukázať svoju sebestačnosť, okrem poskytovania záchranných prác musia vybudovať základňu spĺňajúcu základné štandardy, zabezpečiť ubytovanie, tepelný komfort, hygienu, stravovanie, zabezpečenie elektrickou energiou, vybudovať poľnú ošetrovňu.
Cvičenie je súčasťou prípravy členov samaritánskych jednotiek na zaradenie do záchranných modulov a tímov, ktoré sú následne pripravené zasahovať v krízových oblastiach sveta. „Predstavuje vyvrcholenie vzdelávania a aplikovanie všetkých teoretických a praktických vedomostí, ktoré účastníci získali na predchádzajúcich stupňoch vzdelávania,“ skonštatoval Julini.
