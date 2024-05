Samec mačky divej z bojnickej zoo odcestoval do Švajčiarska

Bojnice 31. mája (TASR) - Samec mačky divej z Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach odcestoval v týchto dňoch do Švajčiarska. Thor sa v zoo narodil minulý rok, jeho novým domovom je Natur und Tierpark Goldau. Informovala o tom zoologická záhrada na svojom webe.



"Thor sa narodil v našej zoo minulý rok na jar ako jedno zo štyroch mláďat. Jeho brata Lokiho sme nedávno vypustili do voľnej prírody. Do divočiny sa vrátil aj jeho otec Arnold, ktorý skončil u nás v rehabilitačnej stanici s množstvom poranení," priblížila zoo.



Ošetrovatelia podľa nej po celý čas dbali, aby Arnold i jeho potomkovia prichádzali do kontaktu s ľuďmi iba minimálne. Nachádzali sa v rehabilitačnej stanici pre mačku divú, ktorá je súčasťou implementácie projektu pod názvom Hledáme kočku, pozor, divokou!. "Tento projekt bol financovaný z Operačného programu Interreg V-A SK-CZ a realizovaný v spolupráci so zahraničnými a domáci odbornými organizáciami na poli ochrany prírody. Jednou z hlavných aktivít tohto projektu je práve návrat mačky divej späť do voľnej prírody," pripomenula bojnická zoologická záhrada.



Rehabilitačná stanica pre mačku divú je situovaná v tichom lesnom prostredí areálu zoo, mimo návštevníckej časti. "Naším zverencom poskytuje čo najprirodzenejšie prostredie počas ich rehabilitácie," dodala zoo.