Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. december 2025
< sekcia Regióny

SMUTNÁ SPRÁVA: Levica Gina z bojnickej zoo podstúpila eutanáziu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/ZOO Bojnice

Levica Gina prišla do Národnej zoo Bojnice začiatkom roka 2014 zo Zoo Olomouc, kde sa narodila v roku 2005 ako súčasť početného vrhu trojčiat.

Autor TASR
Bojnice 19. decembra (TASR) - Samica leva berberského Gina z Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach podstúpila eutanáziu. Zoo k tomuto kroku pristúpila pre jej zdravotný stav, levica mala rozsiahle nádorové ochorenie pečene s metastázami. Zoo o tom v piatok informovala na svojej stránke na sociálnej sieti.

Levica Gina prišla do Národnej zoo Bojnice začiatkom roka 2014 zo Zoo Olomouc, kde sa narodila v roku 2005 ako súčasť početného vrhu trojčiat. Spolu so svojou sestrou Bussetou prišla do Bojníc na odporúčanie koordinátora európskeho záchranného programu EEP k vtedy mladému levovi Aslanovi.

Vzhľadom na jej pokročilý vek (20 rokov) a vážne zdravotné komplikácie podstúpila Gina v uplynulých dňoch komplexné veterinárne vyšetrenia. Tie, žiaľ, potvrdili rozsiahle nádorové ochorenie pečene s metastázami, ktoré jej spôsobovalo bolesti,“ priblížila zoo.

Na základe odborného posúdenia veterinárneho lekára sa zoologická záhrada rozhodla pre eutanáziu ako pre jediné riešenie v najlepšom záujme levice. „Po zákroku bola vykonaná aj pitva, ktorá vyšetrenia potvrdila,“ doplnila zoo.
.

Neprehliadnite

Lídri EÚ sa dohodli na pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd

Lídri EÚ odsúdili všetky nedávne hybridné útoky proti členským štátom

Vládny špeciál SR po nehode v Bruseli uzemnili, čaká sa na posúdenie

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester