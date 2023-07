Samica zubra z bratislavskej zoo pomáha ich populácii v Bulharsku

Bratislava 8. júla (TASR) - Samica zubra európskeho, Prémia, ktorú v októbri 2020 previezli zo zoologickej záhrady v Bratislave do Bulharska, pomáha pri obnove populácie zubrov v rezervácii vo východných Rodopách. V júni 2023 sa jej narodilo prvé mláďa, ktoré je zároveň prvým tohtoročným mláďaťom v stáde. TASR o tom informovala Alexandra Ritterová zo zoo.



"Narodenie mláďaťa je vždy radostnou správou. O to viac, keď ide o zviera pochádzajúce zo zoo, ktoré našlo domov vo voľnej prírode," konštatuje zoo s tým, že matkou Prémie je samica Princezná a otcom samec Cvajan, ktorým sa v bratislavskej zoo tiež začiatkom júna narodilo mláďa.



Cieľom reštitúcie zubra je obnoviť populáciu zubrov európskych v pohorí Rodopy, kde boli v dôsledku lovu ľuďmi vyhubené. Pohorie sa nachádza v juhovýchodnej časti Európy. Veľké úsilie o obnovu tohto druhu je súčasťou plánu obnovy pohoria, za ktorým stojí bulharská nadácia Rewilding Rhodopes Foundation. Jej kľúčovou úlohou je opätovné zavedenie pôvodných divých bylinožravcov do pohoria Rodopy.



V októbri 2013 bolo vo východných Rodopách vypustených päť zubrov európskych a v roku 2015 sa narodilo prvé mláďa.