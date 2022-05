Samičke leňocha dvojprstého z bojnickej zoo vybrali meno Luna

Bojnice 10. mája (TASR) - Kolekciu zvierat v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach doplnila samica leňocha dvojprstého. Zatiaľ sa nachádza v zázemí. Návštevníci jej v ankete vybrali meno Luna. Informoval o tom hovorca zoo Pavel Procner.



"V najstaršej zoologickej záhrade na Slovensku ide o historický okamih. Počas jej 67-ročného fungovania je príchod tohto atraktívneho zvieraťa absolútnou novinkou," skonštatoval Procner.



Samička sa po príchode do bojnickej zoo podľa neho rýchlo adaptovala, teší sa dobrému zdraviu a v súčasnosti si užíva teplú ubikáciu v zázemí. "S príchodom jari prichádza i teplé počasie a už onedlho zimovník opustí. Naši návštevníci sa tak budú môcť tešiť na toto ikonické rozprávkové zvieratko priamo v expozičnej časti zoo. Radostnou správou je i fakt, že svoj výbeh nebude obývať sama," priblížil.



Leňochy dvojprsté majú dlhú a hustú hnedú srsť, ktorá rastie opačným smerom, ako je to obvyklé. Dorastajú do dĺžky približne 60 až 64 centimetrov a ich hmotnosť sa pohybuje od šiestich do ôsmich kilogramov. Majú dlhé končatiny so zahnutými pazúrmi, ktoré slúžia ako háčiky pri zavesení sa na stromoch.



Teplota tela leňochov je premenlivá. Pri jej veľkom kolísaní upadajú do strnulosti, ktorá sa na prvý pohľad podobá zimnému spánku. Vtedy prespia celý deň. Aj mimo tohto obdobia spávajú veľmi dlho, aj viac ako 22 hodín.