Šamorín chce s maďarskými partnermi realizovať cezhraničné projekty

Šamorín 22. októbra (TASR) - Mesto Šamorín vstúpi do troch nových cezhraničných projektov s partnermi z Maďarska. Plánuje pokračovať v projekte Modern Monasteries (Moderné kláštory), v spolupráci v civilnej ochrane a prevencii katastrof a v budovaní zelených miest. Informuje o tom radnica na svojom webe. Poslanci mestského zastupiteľstva na tento účel odklepli prostriedky na spolufinancovanie.



"Všetky projekty budú podané do Programu spolupráce Interreg Slovenská republika - Maďarsko," uvádza radnica. V bývalom šamorínskom kláštore chcú obnoviť jeho druhé poschodie. Mesto v rokoch 2017 až 2020 už realizovalo spoločný projekt s benediktínskym priorátom sv. Maura v Győri, hlavným cieľom je obnova objektov kultúrneho dedičstva a ich premena na turistickú destináciu. Okrem stavebných prác usporiadajú aj workshopy.



Rozšíriť vybavenie šamorínskeho dobrovoľného hasičského zboru v rámci prevencie katastrof by mala umožniť účasť na projekte s viacerými partnermi na slovenskej i maďarskej strane. Okrem zadováženia vybavenia plánuje Šamorín potápačský výcvik, spoločné cvičenia hasičov a pre mladých hasičskú súťaž.



Šamorín sa, ako uvádza, usiluje byť moderným mestom a záleží mu na zvyšovaní kvality života obyvateľov. Pripisuje preto vysokú dôležitosť otázke ochrany životného prostredia. Chce preto vybudovať na základnej umeleckej škole zelenú strechu a pokračovať na ďalších verejných budovách. Projekt bol podaný partnermi Arrabona EGTC - mestami Győr, Mosonmagyaróvár, Šamorín, Dunajská Streda, Natúrparkom Žitný ostrov a nadáciou Hárfa.