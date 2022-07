Deti v Šamoríne sa môžu hlásiť do ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským

Šamorín 29. júla (TASR) – Do novej základnej školy (ZŠ) s vyučovacím jazykom slovenským v Šamoríne je stále možné prihlásiť deti. Škola vznikla v priestoroch Gymnázia M. R. Štefánika, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj (TTSK). TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



V školskom roku 2022/2023 bude otvorená jedna trieda prvého ročníka a jedna trieda piateho ročníka. Prihlasovanie detí je aktuálne otvorené. "Na nedostatok voľných miest v základných školách v okrese Dunajská Streda a Galanta kraj zareagoval. Menej využívané aj nevyužívané priestory stredných škôl sme dali k dispozícii regionálnemu školskému úradu bezodplatne. Priestory v Šamoríne na Slnečnej ulici sme poskytli s ambíciou, aby žiaci nastúpili už v septembri tohto roka. Počas prázdnin triedy vymaľujeme a moderne zariadime," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Ako doplnil, v prípade záujmu o nástup detí od 1. septembra je možné sa informovať na riaditel@zsslnecna.sk alebo info@zsslnecna.sk. Prednostne budú prijatí tí žiaci, ktorým bolo doručené rozhodnutie o neprijatí a zatiaľ nie sú umiestnení do základnej školy.



V prípade nižšieho počtu takýchto žiakov bude možné prijať aj záujemcov o prestup z inej školy, teda takých, ktorí sú zapísaní do prvého alebo piateho ročníka inej základnej školy. Zriaďovateľom základnej školy v Šamoríne je Regionálny úrad školskej správy v Trnave.