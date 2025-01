Šamorín kupuje hasičské vozidlo pre dobrovoľných hasičov

Šamorín 9. januára (TASR) - Mesto Šamorín (okres Dunajská Streda) kupuje hasičské vozidlo pre tamojších dobrovoľných hasičov. Cena vozidla vrátane opčnej výbavy je 421.368 eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú mesto uzatvorilo na základe výsledku verejného obstarávania s dodávateľom hasičského vozidla, spoločnosťou Kobit-SK.



"Dobrovoľný hasičský zbor mesta Šamorín pre kvalitný výkon svojej činnosti potrebuje veľkoobjemové cisternové vozidlo na hasenie požiarov triedy A a B, na prepravu veľkého množstva hasiacej látky - vody, ktorou je možné vykonať aj kyvadlovú dopravu vody alebo aj prepravu pitnej vody," uvádza sa v predmete zákazky.



Do verejného obstarávania sa prihlásila len spoločnosť Kobit-SK. Vozidlo značky Scania spolu s príslušenstvom sa zaviazala dodať do 31. marca 2026. Požadovaný objem nádrže na vodu bol minimálne 8000 litrov, v prípade nádrže na penidlo minimálne 400 litrov.