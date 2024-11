Šamorín navrhuje zvýšenie sadzieb miestnych daní

Šamorín 23. novembra (TASR) - Mesto Šamorín v okrese Dunajská Streda navrhuje od januára 2025 zvýšenie sadzieb niektorých miestnych daní. Vyplýva to z návrhu všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach, ktorý môže verejnosť pripomienkovať do 2. decembra.



Ročnú sadzbu dane z bytov navrhuje samospráva zvýšiť z 0,5 na 0,85 eura za štvorcový meter, v prípade nebytových priestorov využívaných na podnikanie a inú zárobkovú činnosť sa navrhuje zvýšenie sadzby z 3,6 na 4 eurá za štvorcový meter. Zvýšiť by sa mohli aj viaceré daňové sadzby z pozemkov, napríklad v prípade stavebných pozemkov počíta návrh s nárastom sadzby z 1,1 na dve percentá zo základu dane.



V prípade sadzby dane za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, sa navrhuje zvýšenie daňovej sadzby z 0,5 na 0,65 eura za štvorcový meter. Pri priemyselných stavbách a stavbách na ostatné podnikanie sa navrhuje zvýšenie sadzby dane z 3,6 na štyri eurá za štvorcový meter. Pri viacpodlažných budovách by sa mohol zvýšiť príplatok z 0,11 na 0,15 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého. Daň za ubytovanie by sa mohla zvýšiť z 1,50 na dve eurá na osobu za prenocovanie.



V rámci všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa navrhuje zvýšenie sadzby z 0,1088 na vyše 0,1523 eura na osobu za kalendárny deň. Poplatok za komunálne odpady mesto navrhuje zvýšiť aj právnickým osobám.