Prvé poschodie bývalého kláštora v Šamoríne čaká rekonštrukcia

Šamorín 28. januára (TASR) - Interiér prvého poschodia bývalého paulánskeho kláštora v Šamoríne (okres Dunajská Streda) čaká rekonštrukcia. Mesto Šamorín vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie tejto národnej kultúrnej pamiatky. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Cieľom obnovy je prispôsobiť danú dispozíciu riešeného objektu k navrhovanému funkčnému využitiu so zachovaním existujúceho konštrukčného, materiálového a dispozičného riešenia objektu," uvádza sa v súťažných podkladoch. Samospráva už skôr informovala, že v zrekonštruovaných častiach objektu budú vytvorené tzv. únikové miestnosti (známe aj ako escape rooms) s historickou tematikou.



Pri obnove bude zachovaný vodorovný a zvislý systém objektu, budú zamurované alebo vybúrané niektoré stavebné otvory. Obnovená bude vnútorná omietka, očistia sa rímsy, ako aj štuková výzdoba stropu. V severozápadnom krídle príde k obnove troch okenných otvorov.



Existujúca tehlová dlažba juhovýchodného krídla sa očistí, vymenené budú drevené podlahy. "Existujúce podlahy dláždené betónovou a keramickou dlažbou budú nahradené novou tehlovou dlažbou," dodalo mesto v opise predmetu zákazky. Doplnené budú chýbajúce interiérové dvere.



Celková predpokladaná hodnota zákazky je vyše 478.000 eur bez DPH. Súťažné návrhy je možné predkladať do 11. februára do 9.00 h. Zákazka bude financovaná z prostriedkov programu Interreg Maďarsko-Slovensko a z vlastných finančných prostriedkov obstarávateľa.