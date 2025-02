Šamorín už nie je v rozpočtovom provizóriu

Šamorín 28. februára (TASR) - Mesto Šamorín v okrese Dunajská Streda už nie je v rozpočtovom provizóriu. V roku 2025 by malo hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni takmer 23,14 milióna eur. Rozpočet schválený mestským zastupiteľstvom bol zverejnený na webe samosprávy.



Prednosta tamojšieho mestského úradu Ervin Sármány už skôr pre TASR uviedol, že Šamorín v poslednom období schvaľuje rozpočet až na začiatku aktuálneho roka, keď sú už čísla v rámci príjmovej časti reálnejšie a aktuálnejšie ako koncom novembra predchádzajúceho roka. Schvaľovanie rozpočtu sa uskutočnilo 6. februára.



Jeho najväčšiu časť tvoria bežné príjmy a výdavky. Príjmy bežného rozpočtu sú plánované v objeme 20,35 milióna eur. Bežné výdavky by mali byť o 641.000 eur nižšie.



Kapitálové príjmy sú plánované vo výške 1,94 milióna eur. Väčšinu tvoria príjmy z fondov EÚ (1,89 milióna eur). Dopĺňa ich predaj pozemkov a budov v objeme 50.000 eur. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na úrovni takmer 2,38 milióna eur.



Najväčšia časť z kapitálových výdavkov je určená na budovanie a rekonštrukciu ciest a chodníkov, úpravu priestorov zberného dvora či na projekty v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg. Príjmové finančné operácie by mali dosiahnuť vyše 847.000 eur, výdavkové finančné operácie takmer 1,05 milióna eur.