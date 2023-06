Šamorínski gymnazisti vyhrali súťaž Mladý záchranár trnavskej župy

Trnava 21. júna (TASR) - Študenti z Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne sa stali víťazmi tretieho ročníka súťaže Mladý záchranár trnavskej župy. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) je zatiaľ jediným na Slovensku, ktorý takto orientovanú súťaž pre stredoškolskú mládež organizuje. Najlepším spomedzi 22 tímov a 88 súťažiacich odovzdali ceny minister zdravotníctva Michal Palkovič a prezident Slovenského Červeného kríža (SČK) Jozef Kőppl.



"Každú aktivitu smerujúcu k záchrane života vnímam ako potrebnú pre spoločnosť. Viem, aké náročné je kompletného záchranára vychovať, preto si cením, že si prídu zmerať sily na takejto súťaži," povedal minister. Vyjadril nádej, že sa k TTSK pridajú postupne aj ostatné kraje.



Myšlienku podporil aj prezident SČK. Bolo by podľa neho dobré, keby podobná súťaž bola aj v ostatných regiónoch a prípadne aj s celoslovenským kolom v závere. "Ak mládež ako dnešní súťažiaci bude takto pokračovať, nemusíme sa o budúcnosť báť. Ľudí, ktorí majú ochotu a schopnosti pomôcť človeku v núdzi, budeme vždy potrebovať," uviedol.



Študenti zo všetkých okresov TTSK mali za úlohu na šiestich stanovištiach v rámci centra Trnavy zhostiť sa ako záchranári zadaných úloh. "Bola to potýčka futbalových fanúšikov so zranenými, kolaps s mŕtvicou počas prednášky v knižnici, útok muža s nožom na dvojicu, oživovanie, dopravná nehoda osobného auta a cyklistu so zranením diabetika a zástavou obehu. Okrem toho dostali aj teoretické otázky," informovala autorka súťažných tém a modelových situácií Angelika Dudžáková.



"Oceňujem odvážne rozhodnutie študentov našich stredných škôl sa do súťaže Mladý záchranár trnavskej župy zapojiť. Cieľom je aj budovanie si blízkeho vzťahu k dobrovoľníctvu. Presne takýto druh podujatí zvyšuje špeciálne medzi mladými povedomie o potrebe pomáhať druhým, a zároveň im ukazuje hodnotu a dôležitosť práce zdravotníkov, ktorí zachraňujú životy," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Striebornú pozíciu obsadili vlaňajší víťazi z Arcibiskupského gymnázia biskupa Pavla Jantauscha v Trnave a na bronzovej priečke sa umiestnili študenti zo Spojenej škole v Rakoviciach.