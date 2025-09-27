< sekcia Regióny
Samospráva Bojníc sa ide uchádzať o financie na korčuliarsky ovál
Autor TASR
Bojnice 27. septembra (TASR) - Samospráva Bojníc chce na plážovom kúpalisku vybudovať korčuliarsky ovál. Na projekt, ktorý počíta i s rekonštrukciou chodníka či novým mobiliárom, bude žiadať financie z výzvy Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.
Mesto sa zapojí do výzvy na podporu udržateľného a konkurencieschopného cestovného ruchu a kúpeľníctva Fondu na podporu cestovného ruchu, povedala viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová. „Ide o veľmi rýchlu výzvu, žiadosť treba podať do 8. októbra. Chceme sa tam zapojiť s projektom, ktorý máme pripravený s platným stavebným povolením. Ide o korčuliarsky inline ovál, s tým spojenú revitalizáciu existujúceho chodníka pre peších a inštaláciu mobiliára a lávky,“ priblížila viceprimátorka.
Záujemcovia podľa nej môžu žiadať o príspevok maximálne do výšky 500.000 eur, v zmysle upraveného rozpočtu radnica odhadla náklady približne na 480.000 eur. Spoluúčasť mesta je vo výške desiatich percent. V prípade, ak bude so žiadosťou úspešné, príspevok by malo dostať ešte v tomto roku.
Samospráva si dala vypracovať ešte ďalší projekt pre revitalizáciu časti kúpaliska, ktorá počíta i s obnovou prírodnej plochy. S ňou sa plánuje zapojiť do výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci projektov udržateľného mestského rozvoja.
